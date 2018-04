Se quiser, o PSG pode comprar Pogba. Tem é de pagar 102 milhões de euros

Mourinho não se entende com Pogba, Pobga não se entende com Mourinho. Ou seja, o melhor para os cofres (e plantel) do Manchester United é vender. E há um interessado, está claro. O milionário Paris Saint-Germain.

De acordo com o “DailyMail” esta quarta-feira, Mourinho já deu indicação à direção do clube que Pobga pode ser vendido, que não conta com o médio ofensivo para a próxima época.

O preço de venda já está decidido: 89 milhões de libras, cerca de 102 milhões de euros. Segundo o matutino, foi por este valor que Mino Raiola, agente do jogador francês, ofereceu o jogador ao PSG, nas últimas semanas.

A concretizar-se, esta seria mais uma transferência milionária do clube francês, depois de Neymar e Mbappé.

Uma possível mudança de Pogba para Paris não deverá, contudo, decorrer sem problemas. Lembremos que ao longo desta época, no Paris Saint-Germain, houve uma série de incidentes “internos” devido a quezílias de egos dos jogadores da equipa. Na teoria, o francês do United iria bater de frente com Neymar, tendo em conta que os dois ocupam posições semelhantes em campo.