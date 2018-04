Como é que Bruno de Carvalho viu o clássico?

Bruno de Carvalho regressou ao banco de suplentes do Sporting, para assistir ao clássico com o FC Porto, e foi como se nada do que se passou nas últimas semanas tivesse alguma vez acontecido.

De acordo com “Correio da Manhã” esta quinta-feira, BdC entrou com a equipa, cumprimentou os apanha-bolas, esticou a mão aos suplentes. “Como sempre.” Por parte dos adeptos, não houve assobios… nem aplausos para o presidente dos leões.

BdC assistiu ao jogo ao lado de André Geraldes e do médico Frederico Varandas; aplaudiu os cortes dos jogadores da defesa e quando o FC Porto rondava a baliza de Patrício, “passava a mão pelo cabelo”, escreve o matutino.

Segundo o “CM”, na pausa para o prolongamento, BdC cumprimentou jogadores, mas não participou na roda que fizeram antes do reinício da partida.

Já depois de ter sido confirmada a vitória nos penáltis, o presidente dos leões abraçou os jogadores e “tentou integrar-se nos festejos”.

Depois, “saiu sozinho, enquanto a equipa se entregava aos adeptos”.