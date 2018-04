Depois do pontapé de bicicleta, o golo de calcanhar. Só podiamos estar a falar de Cristiano Ronaldo (vídeo)

Há doze jogos seguidos que Cristiano Ronaldo não passa mais de 90 minutos sem marcar na Liga espanhola, há doze jogos consecutivos que o português tem razões para sair do relvado feliz.

Na quarta-feira à noite, o Real Madrid bateu-se com o Atlético de Bilbao; o jogo acabou empatado a uma bola, mas CR7 ainda teve tempo de fazer mais um brilharete - aos 87 minutos.

Depois de ter surpreendido o mundo com um golo de pontapé de bicicleta frente à Juventus, Cristiano Ronaldo parece ainda não ter gasto todos os golos com nota artística que possa ter escondidos no corpo.

Num jogo em que Kepa, o guarda-redes do Atlético, esteve ao mais alto nível - defendeu 29 remates à baliza, diz “A Marca”, só Cristiano Ronaldo conseguiu furar a baliza. Para isso, teve de “pensar fora da caixa”, como se costuma dizer.

Modric, de fora da área, rematou na direcção na baliza, e, já dentro da área, apareceu Cristiano Ronaldo a desviar a bola de calcanhar, de costas para a baliza. Foi golo, está claro, e quase pareceu fácil.