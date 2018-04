Os cinco, Bryan e os 'milionários': a longa lista de possíveis saídas no Sporting

Doumbia, André Pinto, Palhinha, Bruno César e Petrovic. De acordo com a edição deste sábado do jornal "A Bola" estes são os cinco jogadores da equipa principal do Sporting que estão na lista daqueles que a administração dos leões quer colocar no mercado já este verão.

E apesar de todos terem contrato com o clube para além desta época e cláusulas de rescisão entre os 45 e os 60 milhões de euros, o diário garante que o clube de Alvalade estará disposto a aceitar propostas bem mais baixas, na ordem dos cinco a dez milhões de euros.

Os encaixes financeiros dignos desse nome terá o Sporting reservado para as possíveis transferências das figuras de proa do seu plantel: Rui Patrício, William Carvalho, Gelson e Bruno Fernandes.A administração, segundo o jornal, quererá fazer "pelo menos um negócio de relevo" com estes jogadores.

"O Jogo" aponta os capitães do Sporting a Itália, com Nápoles e Juventus à cabeça dos interessados por Patrício e William, respetivamente.

Bryan despede-se no fim da época

O "Record" por sua vez garante que Bryan Ruiz deixa o Sporting no fim da presente época. O costa-riquenho termina o contrato em junho e não haverá, segundo o jornal, interesse da SAD em renovar com o jogador que em agosto completa 33 anos.

Bryan foi contratado pelo Sporting ao Fulham em 2015 e terá um salário elevado, fator que pesará na decisão de não renovar.

Recorde-se que o médio não teve um início de época feliz no Sporting. Trabalhou afastado do plantel principal tendo sido reintegrado somente em novembro depois de Jorge Jesus e a direção terem decidido voltar a contar com o jogador.

Marco Túlio é o terceiro reforço

No capítulo das entradas, o destaque desta manhã vai para Marco Túlio, médio-ofensivo brasileiro, de 20 anos, que chegará na próxima semana a Lisboa para fazer exames médicos e assinar contrato.