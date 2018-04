VAR anula golo ao Estoril: o que dizem os especialistas?

Minuto 50. Cruzamento da esquerda de Ewandro e Allano, no coração da área do Benfica, chega ao golo. O Estoril empatava a partida no Estádio António Coimbra da Mota, mas os festejos que se seguiram ao lance foram de pouca dura.

O árbitro Hugo Miguel, assistido no lance por Ricardo Santos, valida o golo, mas o videoárbitro, instalado em Oeiras na Cidade do Futebol, decidiu intervir para anular o golo. Foi assinalado fora de jogo a Allano.

Na imprensa desportiva desta manhã, as opiniões dividem-se. No "Tribunal do Jogo" a sentença é 100% favorável à equipa de arbitragem. Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo são unânimes em considerar que o avançado estilista está adiantado em relação ao penúltimo defensor do Benfica no momento em que é assistido, pelo que é correta a decisão final do árbitro.

No "Record" a posição é dividida. Se Jorge Faustino considera que a decisão se aceita, apesar de ser muito duvidosa, Marco Ferreira entende que Alano está atrás da linha de passe antes de receber. "Bem o assistente, mal o VAR", escreveu na edição desta manhã do jornal.

No jornal "A Bola", Duarte Gomes é mais contundente. "A verdade é que ainda que sendo um lance dúbio (o tronco do avançado parece estar inclinado), a indicação legal é para que não se punam estas jogadas. Essa premissa base foi aliás bem interpretada, em campo, por Ricardo Santos. O próprio protocolo refere que a alteração de uma decisão só pode ocorrer quando o erro cometido for claro e evidente. E ali claramente não foi", escreve o antigo árbitro na análise ao trabalho de Hugo Miguel.

Jiménez sofreu penálti

No capítulo dos casos com potencial impacto sobre o resultado final do jogo deste sábado - que acabou com uma vitória do Benfica por 1-2 - há outro lance que se destaca.

Ao minuto 38, Raúl Jiménez é atingido na face pelo cotovelo de Ailton e fica inclusivamente a sangrar em resultado do choque, depois da disputa de uma bola pelo ar.

O árbitro devia ter assinalado grande penalidade e mostrado o cartão vermelho a Ailton por conduta violenta na opinião de Duarte Gomes e dos três analistas de "O Jogo". No "Record", Marco Ferreira é o único a discordar por considerar que o choque é involuntário.