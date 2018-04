Salah é o jogador do ano em Inglaterra e teve logo um recado de Klopp: “Agarra no troféu e vem para casa, que jogamos na terça-feira”

No domingo à noite, Mohamed Salah, internacional egípcio que alinha pelo Liverpool, foi eleito, pelos atletas das Ligas profissionais do futebol inglês, como Jogador do Ano, na gala da PFA. Um prémio esperado para um jogador que tem feito uma época de sonho na Premier League.

Logo depois de ter o prémio nas mãos, Salah foi surpreendido com um vídeo... de Jurgen Klopp, o seu treinador, a dar-lhe os parabéns. Passado poucas horas da gala, o vídeo de Klopp tornou-se viral na internet.

O treinador alemão, no seu estilo habitual, aproveitou a oportunidade para notar quão raros são os prémios individuais numa modalidade coletiva como o futebol. Contudo, fez questão de sublinhar, uma equipa é sempre “feita de personalidades”.

Depois, já no final da mensagem e de ter deixado os parabéns obrigatórios, Klopp deixou um aviso (em tom de brincadeira) para Salah. “Agora, por favor agarra no troféu e vem para casa, jogamos na terça-feira!”, atirou.