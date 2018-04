Fora das redes sociais, Bruno de Carvalho continua “luta interna” por SMS, diz o “CM”

Bruno de Carvalho pode ter-se calado “para fora” e nas redes sociais, mas, dentro do Sporting, continua a levar a cabo a sua luta contra os “meninos amuados e mimados” do plantel - desta vez, via SMS. De acordo com o “Correio da Manhã” esta terça-feira, o presidente dos leões tem enviado mensagens diferentes aos jogadores do plantel com o objetivo de detectar fugas de informação.

Antes do encontro com o Boavista no último fim de semana, apurou o “CM”, BdC enviou uma série de mensagens diferenciadas aos jogadores do Sporting. A alguns elementos do plantel, teceu elogios; a outros, foi mais contido e até deixou críticas.

Segundo o matutino, Bruno de Carvalho sempre teve por hábito mandar mensagens ao plantel, mas geralmente eram iguais para todos.

Depois da derrota com o Atlético de Madrid na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, as mensagens enviadas por BdC aos jogadores acabaram divulgadas na internet e imprensa - isto, deixou o presidente especialmente irritado.

Dentro do balneário do Sporting, escreve o “CM”, estas mensagens estão a ser vistas como uma caça ao bufo.

Num passado recente, o líder leonino já recorreu a uma técnica semelhante: enviou emails diferenciados a várias pessoas ligadas ao clube e o email que surgiu na imprensa acabou por revelar o responsável pela fuga de informação.