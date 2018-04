As (longas) SMS que Bruno de Carvalho manda aos jogadores: “Agora podem andar todos chateados comigo, mas joguem sempre assim”

Não é novidade: Bruno de Carvalho costuma enviar várias SMS aos colaboradores do clube, nas várias modalidades, e o futebol não é exceção. Nem mesmo quando há polémica.

Mesmo após as críticas do presidente sobre o jogo contra o Atlético de Madrid, que motivaram uma reação forte do plantel, Bruno de Carvalho continuou a enviar SMS aos jogadores, explicando que irá sempre criticar quando achar que deve fazê-lo. E não só.

As SMS de Bruno de Carvalho foram reveladas esta quarta-feira pelo jornal "Record", no qual fonte da SAD do Sporting também garante que o presidente irá manter este hábito sempre que entender.

A SMS após o jogo da 2ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa com o At. Madrid

"Eu quando tiver de criticar seja o que for, ou quem for, ou onde for, critico. E assim sempre o farei. Confesso que não entendi o problema que foi criado nem a intenção, pois em Chaves foi no balneário e os capitães ficaram chateados. Agora foi um post da treta onde critiquei a sério foi o Atlético de Madrid e ficaram chateados.... Enfim, "dentro ou fora de casa" afinal as críticas é que chateiam e não a forma ou o local. Mas coisas a sério pois irei criticar sempre que achar que o devo fazer.

Hoje foi um grande jogo. Uma entrega fenomenal, uma garra, uma atitude e um compromisso que ainda nunca tinha visto. Foi preciso ficarem zangados comigo para o fazer! Triste, aliás muito triste com a saída da Liga Europa, mas muito feliz com a vossa exibição. Se tivessem dado 50% do que deram hoje e em Paços em todos os jogos, neste momento estávamos em 1.º lugar no campeonato e nas meias-finais da Liga Europa! Isso é o que me entristece e que vocês teimam em não perceber: vocês jogam muito e só não ganham quando não fazem o que fizeram por exemplo hoje. Cabeça erguida pois temos o campeonato e a taça. Ainda podemos ser felizes.

Quanto a estarem chateados comigo se fizer com que tenham sempre estas exibições vamos a isso. Eu quero é vencer e ser campeão! Já vos disse que vocês são a família que escolhi mas não esperem de mim facilidades. Gosto e acredito em vocês mais do que ninguém e não tenham dúvidas disso. Só que aqui temos de dar sempre tudo em todos os jogos! Vamos a eles, agora Belém e depois Porto e depois... ganhar até ao final! Agora podem andar todos chateados comigo, mas joguem sempre assim. É essa a minha exigência e acreditem que não são uns assobios que me deitam abaixo, só me dão mais força. E tenho a certeza que vocês preferem um presidente feliz a um não feliz. Hoje não sou um presidente feliz pois não passámos, mas estou orgulhoso pois quem tinha razão desde sempre era eu: vocês têm valor para ganhar tudo, tivessem sempre essa vontade!"

A SMS antes do jogo de domingo passado frente ao Boavista (Bruno de Carvalho estava em Saragoça a apoiar a equipa de futsal na UEFA Futsal Cup)

"Boa tarde. Os jornais vão dizer que o plantel me ignorou e que eu ando a dizer a todos que fui eu que ganhei os jogos... Nunca se ignora ninguém numa família e os méritos das vitórias são de todos, mas é a vossa atitude e compromisso que ganha lá dentro. Que grupo de trabalho de qualidade! Que gosto vos ver jogar assim. Saem dos jogos cansados porque deram tudo! Não sejam envenenados contra ninguém. Respeitem e apoiem quem gosta de vocês e vos apoia. E o que é apoiar? É dar 24 horas de cada dia a trabalhar para que possam ter sucesso! Terem condições de trabalho magníficas, viagens de luxo, equipamentos dos melhores do mundo, salários em dia, um gesto amigo a cada momento importante da vida. Temos de saber dar para depois poder receber.



Eu disse-vos: vocês ganham tudo se quiserem! Saibam aproveitar o que está à vossa volta, usufruir o que muitos jogadores não têm. Saibam ser gratos a quem vos proporciona isto tudo pois em poucos lugares terão esta qualidade de trabalho. Exigência aos limites! Sim, quero ganhar tudo, sim não quero que cometam erro nenhum, sim quero conquistar o mundo. Mas quem vos escolheu para conseguir isto tudo: eu! Não vale a pena mais guerras de nenhum lado. Dizem que o vosso post foi uma defesa da honra... defesa da honra é feita contra quem não gosta de nós. Disse-vos isto antes de irem para Madrid. Defesa da honra é ganhar tudo! É jogar nos limites e ganhar! É honrar a camisola, honrar os sócios e adeptos, honrar o vosso presidente que vos dá tudo. Eu não vou estar ao vosso lado no jogo contra o Boavista pois estarei em Espanha a tentar trazer com o futsal a Liga dos Campeões.



Depois não vou poder estar em Portimão por castigo. Mas já vos disse que estou sempre com vocês. Com posts ou sem posts EU ACREDITO MUITO NA EQUIPA QUE ESCOLHI PARA SEREM EU DENTRO DAS 4 LINHAS! Vamos ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. E depois destas 4 vitórias vamos levantar juntos a Taça de Portugal! Saibam distinguir os inimigos de quem só quer que façamos sempre mais e melhor! Eu critico, criticarei, mas tomara a todos os atletas serem criticados por quem lhes dá tudo e apoia em tudo como eu! Continuem com essa vontade, brio e atitude. Este é o único caminho das conquistas. E este não é um Clube só para jogar. É um Clube para se conquistar tudo! Vamos a eles todos sempre com a mesma ATITUDE E COMPROMISSO!"