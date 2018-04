O que dizem os emails de Domingos Soares de Oliveira: “O meu problema não é com os senhores da Judiciária, até porque eles nunca chateiam”

Mesmo depois de ameaças de processos (afinal, há um gabinete de crise enfiado algures na Luz) e de existir uma investigação em curso pelo Ministério Público, o blogue “Mercado de Benfica” continua a revelar e-mails internos do clube encarnado.

Nesta última leva, conta a “Bola”, é o nome de Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, que aparece em destaque.

Ana Correia Mendes, assessora da Provedora da Justiça, terá enviado uma mensagem comprometedora a Soares de Oliveira - fala, inclusive, no pagamento de luvas a árbitros.

“Estás comigo estás com Deus (uinda franse!! É mesmo à trenga do Benfica). O que lhes interessa, que retém e compilam informações que possam comprometer as nossas relações laborais, designadamente se estamos ou não a agir dentro da legalidade. A ver se compras uns árbitrozinhos e se eu estou no tráfico e a receber luvas para safar algum”, escreveu Ana Correia Mendes, num e-mail para Soares de Oliveira.

Na resposta, o administrador da SAD do Benfica atirou: “O meu problema não é com os senhores da Judiciária, até porque eles nunca chateiam.”

Ajudar o Vitória de Setúbal?

De acordo com outro e-mail revelado no blogue “Mercado de Benfica”, o clube encarnado terá, em 2005, ponderado comprar cinco jogadores ao Vitória de Setúbal, de forma a “dar dinheiro” àquele clube.

“Fui convocado ontem para uma reunião com LFV, JV, TC, RC pelo Benfica e Chumbita Nunes e advogada por parte do Setúbal para equacionar a possibilidade do Benfica negociar a compra de cinco jogadores, ajudando desse modo o Setúbal a pagar salários”, lê-se num e-mail enviado por José Andrade de Sousa, chefe do departamento jurídico do Benfica, a Soares de Oliveira, datado de 26 de outubro de 2005.