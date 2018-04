Benfica de novo sem Jonas. "Esta lesão tem chateado mais do pensámos"

Uma frase curta pode ter longo alcance: “O Jonas não está convocado". Rui Vitória confirmou, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o que já se desconfiava: o melhor marcador do campeonato vai falhar o quarto jogo consecutivo pelo Benfica, por lesão, numa fase crucial da época.

A lombalgia que afeta Jonas já o afastou dos jogos com o Vitória de Setúbal, o FC Porto e o Estoril. Hoje o brasileiro também não vai subir ao relvado da Luz, onde o Benfica vai defrontar o Tondela (18h15, BTV) para a 32ª jornada do campeonato.

A grande dúvida que agora se coloca é se Jonas - autor de 33 golos na Liga - ainda regressará, sobretudo quando o próximo adversário, na penúltima jornada da Liga, se chama Sporting.

"Entendemos que o Jonas ainda não tem condições para voltar. Estou em crer que na próxima jornada estará, mas também já estava em crer antes", concedeu Rui Vitória. "A evolução não tem sido a que queríamos. Esta lesão tem chateado mais do que pensámos, mas acredito que vai estar connosco no campeonato”, concluiu.

O Benfica apresenta-se em campo este sábado com a possibilidade de assumir a liderança do campeonato à condição (o FC Porto, com dois pontos de vantagem, só joga amanhã na Madeira), mas também com um perseguidor à perna (o Sporting, a três pontos do rival, vai a Portimão à noite).

"Há uma posição para subir. Só pensamos nisso", garantiu o técnico na conferência de imprensa.

Além de Jonas, Fejsa e Jardel também estão em dúvida, facto que levou Rui Vitória a fazer uma convocatória mais alargada na qual os nomes de Douglas e Keaton Parks, da equipa B, são as grandes novidades.