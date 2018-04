Já lhe chamam a "maior bomba do futsal" português. Sporting faz proposta "milionária" a Ricardinho

Louca. Milionária. Astronómica. Os qualificativos variam mas a notícia é a mesma nos três diários desportivos desta manhã. O Sporting tem em marcha uma operação que visa garantir a contratação de Ricardinho para a equipa de futsal. E os números encaixam nos adjetivos.

De acordo com "A Bola", o diretor desportivo dos leões, Miguel Albuquerque, está em Madrid em conversações com o Inter Movistar e não foi de mãos a abanar. Pelo contrário: só para negociar a contratação do capitão da seleção nacional e jogador com ligação histórica ao Benfica, os leões mostraram-se dispostos a acionar a cláusula de rescisão de 1,5 milhões de euros - o jogador tem contrato até 2020 com os espanhóis.

O restante é para oferecer a Ricardinho: um contrato de quatro anos no valor de cinco milhões de euros. Para um jogador que auferirá atualmente cerca de 500 mil euros por época, em causa está ganhar mais do dobro do que Ricardinho ganha atualmente.

A primeira abordagem dos leões terá sido feita em Saragoça onde Sporting e Inter Movistar estiveram no finde semana passado para disputar a fase final da UEFA Futsal Cup. O Sporting perdeu o jogo decisivo (5-2) mas Bruno de Carvalho, que foi ver o jogo quando a equipa de futebol jogava à mesma hora em Alvalade com o Boavista, terá gostado do que viu e estará sobretudo empenhado em aumentar ainda mais o investimento feito na equipa comandada por Nuno Dias.

De acordo com os jornais desta manhã, o objetivo do presidente dos leões é fazer da equipa campeã europeia, depois de três finais perdidas na maior competição do futsal europeu.

Ricardinho terá até ao final do fim de semana para dar uma resposta.

Uma publicação de Ricardinho no Instagram semeou a ideia que virou notícia: "Hoje vai ser um dia duro, longo e difícil!!! Com muitas decisões por tomar, quem sabe a mais difícil, mas a mais desafiante!”.

Aos 32 anos, o "mágico" já ganhou (quase) tudo o que há para ganhar - foi considerado o melhor jogador do mundo por cinco vezes - e foi no Benfica que começou o caminho do verdadeiro êxito nacional e internacional. Durante as sete épocas e meia que jogou na Luz, Ricardinho foi cinco vezes campeão nacional, uma vez campeão europeu (2009/2010), ganhou quatro Taças de Portugal e três Supertaças.

Depois de deixar o Benfica, o jogador só voltou a Portugal para jogar... no Benfica, num curto período de empréstimo em 2012. De resto, já jogou no Japão (Nagoya Oceans), na Rússia (CSKA Moscovo) e está no Inter Movistar desde 2013. E a vida não lhe tem corrido nada mal em Madrid.

Carlos Ortiz, o fixo que é capitão do Inter e da seleção de Espanha, também pode estar envolvido no negócio, sendo que no caso o espanhol termina o contrato no fim da época.