Rui Patrício cada vez mais perto do Nápoles

O Nápoles quer Rui Patrício para o lugar que Pepe Reina vai deixar vago no fim da época. Disso já se sabia. O jornal "A Bola" garante, contudo, na edição deste sábado, que as negociações já vão adiantadas e que o capitão do Sporting já terá mesmo aceite uma proposta concreta.

Escreve o jornal que “o presidente italiano, Aurelio De Laurentiis, encontrou-se com o internacional português em Lisboa, fez-lhe o pedido e ouviu um sim. Falta agora pedir a mão ao Sporting para se celebrar o casamento".

Em causa estará uma proposta na ordem dos 20 milhões para os leões e dos 2 a 2,5 milhões por época para o jogador de 30 anos.

O "Record" também chama o assunto às suas páginas para dar a mesma nota: a baliza do atual segundo classificado da Liga italiana estará reservada para Patrício, mas o jornal garante que "o clube italiano está à espera do final da época para formalizar uma proposta".

No que os dois jornais convergem é que o empresário Jorge Mendes também está envolvido nas negociações.

Rui Patrício tem 30 anos e contrato com o Sporting até 2022. O capitão dos leões foi um dos que se insurgiu contra Bruno de Carvalho na sequência das críticas que o presidente fez aos jogadores depois do jogo da primeira mão da Liga Europa com o Atlético de Madrid.