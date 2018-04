Fim de campeonato para Diogo Dalot. Lateral vai ser operado ao menisco

O campeonato acabou para Diogo Dalot. O lateral de 19 anos sofreu uma lesão no menisco externo do joelho direito no último treino do FC Porto antes do jogo com o Marítimo (18h00, SportTV) e vai ser operado esta segunda-feira.

A estimativa sobre o período de recuperação oscila entre um ou, na pior das hipóteses, três meses.

Quer isto dizer que Dalot estará apto com toda a certeza para o arranque da época 2018/2019. Falta saber se recuperará a tempo do Europeu de sub-19 marcado para 16 a 29 de junho, na Finlândia.

Dalot vai ser submetido a uma artroscopia num hospital da Invicta, ficando a cirurgia a cardo de José Carlos Noronha.

Na presente época, o jovem fez já oito jogos pela equipa principal.

Nas redes sociais, deixou uma mensagem aos adeptos.