E-mail. Chefe de segurança do Benfica terá enganado polícia para colocar claques no pavilhão da Luz

Chegou à internet esta semana um e-mail supostamente de Rui Pereira, chefe de segurança do Benfica, em que este revela que enganou deu instruções de como enganar a polícia, em maio de 2009, para fazer entrar no Pavilhão da Luz adeptos das claques encarnadas à revelia das autoridades, num jogo a contar para o terceiro e decisivo jogo do playoff das meias-finais de andebol, diante do Sporting.

Segundo o “Record” esta quarta-feira, Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica que está agora a ser investigado pelo Ministério Público” no caso dos e-mails, terá pedido a Domingos Soares de Oliveira 50 bilhetes para elementos da claque dos “No Name Boys”.

De forma a ludibriar a PSP, Rui Pereira deu indicações como “candongar” os bilhetes para Nuno Gago, porta-voz dos NN, já no exterior do pavilhão da Luz.

No encontro em questão, lembremos, um adepto caiu das bancadas do pavilhão da Luz.