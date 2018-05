Três manchetes e um recado de BdC: “Quem não conquistar vitórias não está cá a fazer nada”

Engane-se quem pensou que Bruno de Carvalho, depois do imbróglio criado pelas críticas à equipa principal do Sporting de futebol, tinha ficado mais comedido nos seus comentários. Na terça-feira, o Sporting conquistou o seu sexto título de campeão nacional de voleibol, ao vencer o Benfica por 3-2, no quinto jogo da final, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

BdC não se conteve nos festejos - entrou em campo - ou nem fez por esconder a sua visão para o clube. “Quem não conquistar vitórias não está cá a fazer nada”, atirou, já no final do encontro. Esta citação aparece em destaque na capa do “Record” desta quarta-feira.

“A Bola”, por sua vez, tem como manchete “Lágrimas de campeão” e lembra que “leões voltam aos títulos no voleibol 24 anos depois”. Já “O Jogo” escreve que o “Sporting é campeão”.

Ausentes da modalidade desde 1994/95, os ‘leões’ venceram a fase regular e reconquistaram o cetro nacional, cuja última vitória remontava a 1993/94, ao superiorizarem-se em casa frente aos rivais, que igualaram a final nos jogos como anfitrião.

Com este triunfo, o Sporting soma seis títulos, menos um do que o Benfica, num historial em que o Sporting de Espinho é dominador, com 18 troféus.