Ronaldinho deixa a reforma e volta a jogar (num amigável)

A reforma já não é o que era.

Ronaldinho Gaúcho anunciou no início deste ano que iria abandonar os relvados, mas, passado cinco meses, vai voltar a calçar as chuteiras - para um amigável na Arábia Saudita.

Na quarta-feira da próxima semana, Ronaldinho irá vestir a camisola do Al Nassr; o jogo decorrerá em Riad, capital do país árabe.

A anúncio da presença de Ronaldinho no encontro foi feito pelo próprio brasileiro nas redes sociais. “Olá Arábia Saudita, dia 9 estarei com vocês, aí em Riad, no jogo Valencia x Al Nassr”, escreveu o craque.

Em janeiro, Assis, irmão e empresário do jogador, já tinha afirmado que o ex-jogador de Barcelona estava a preparar uma série de jogos de despedida dos relvados.

O adeus definitivo de Ronaldinho deverá ocorrer já depois de terminado o Mundial na Rússia.