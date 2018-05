Rui Vitória tem convite milionário da Arábia Saudita

Caso Luís Filipe Vieira queira que Rui Vitória saia do Benfica já no final desta época, é possível que tenha chegado a oportunidade ideal.

O Al-Hilal, equipa da Arábia Saudita, está interessado em contratar o treinador do Benfica e para convencer o técnico português a encerrar o ciclo no clube encarnado colocou na mesa de negociações um contrato milionário, avança a “Bola” esta sexta-feira. Os valores em causa ainda não são conhececidos.

De acordo com o desportivo, após o dérbi de sábado, Rui Vitória terá uma reunião com o presidente Luís Filipe Vieira para discutir o seu futuro no clube. O técnico, lembremos, ainda tem mais dois anos de contrato com o clube da Luz.

Ao que consta, a equipa bicampeã saudita está a investir fortemente para próxima temporada e estará também, neste momento, a tentar contratar Radamel Falcao do Mónaco.