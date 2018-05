Dérbi de "risco elevado" para as autoridades

A Polícia de Segurança Pública classifica o dérbi deste sábado, entre Sporting e Benfica (20h30, SportTV), como um jogo de "risco elevado", mas garante ter tudo pronto para que o jogo não seja notícia pelas ocorrências fora das quatro linhas.

Pedro Pinho, subintendente da PSP, lembrou, na conferência de imprensa desta sexta-feira, que "tudo foi tido em conta" na operação de segurança montada para esta noite.

“É sempre um dérbi, um clássico que mexe com a cidade de Lisboa”, afirmou notando que se hoje está em causa o segundo lugar do campeonato, há duas épocas “era o título que estava em jogo”. O policiamento é diferente, mas o essencial não muda muito.

As portas em Alvalade abrem duas horas antes do jogo e as autoridades apelam a que os adeptos se desloquem cedo para o recinto e, preferencialmente, de transportes públicos.

Na casa dos leões são esperado cerca de 2500 adeptos do Benfica.

Estes vão concentrar-se junto ao Estádio da Luz e seguirão com proteção policial a pé até ao Estádio de Alvalade.

Numa altura em que Lisboa, além do clássico desta noite, se prepara também para acolher o Festival Eurovisão da Canção, a PSP está a operar na máxima força. Só para este evento estarão destacado perto de 5 mil operacionais.