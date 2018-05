Os Aliados vão ter de esperar. FC Porto planeia começar a festa na Alameda

Será uma festa a dois tempos aquela que os dragões têm pensada. Se o FC Porto assegurar o título de campeão nacional este fim de semana, a festa com os jogadores será feita na zona envolvente do Estádio do Dragão, assegura “O Jogo” deste sábado.

Isso não é dizer que os adeptos não desçam à Avenida dos Aliados, onde historicamente se faz a festa azul e branca. Mas, institucionalmente, a festa preparada pelo clube tem a Alameda do Dragão e a zona envolvente do estádio do FC Porto como centro nevrálgico.

O diário garante que o modelo seguido é o da época 2012/2013, a última época em que o clube festejou um campeonato.

Nesse ano, o FC Porto confirmou o título à última jornada, em Paços de Ferreira, tendo viajado de seguida para o Porto com a festa a ser feita junto ao estádio, com um espetáculo de luzes e música que culminou com a chamada dos jogadores ao topo da bilheteira central situada no fundo da Alameda. Será assim novamente se o FC Porto conquistar este fim de semana o campeonato, diz o jornal.

A deslocação à Baixa da cidade, onde a equipa deve ser recebida nos Paços do Concelho, como o Expresso adiantou, será feita apenas no próximo fim de semana com o título atribuído e o campeonato encerrado.

Desde 2003 que uma equipa do FC Porto não é recebida na Câmara Municipal.

FC Porto e Feirense têm, este domingo, encontro marcado para as 20h15.