Luisão deve renovar por mais uma época

Luisão, defesa central já de longa data do Benfica, caminha para uma posição histórica no clube da Luz. Segundo o “Record” esta segunda-feira, o jogador brasileiro de 37 anos deverá renovar, muito em breve, o vínculo que tem com o Benfica por mais uma época.

A confirmar-se esta notícia, Luisão poderá abandonar os relvados em junho de de 2019 com o título de jogador do Benfica com mais jogos de sempre com a camisola do clube. Neste momento, Luisão ocupa o terceiro lugar deste ranking com 531 jogos, sete jogos a menos que Veloso e ainda a alguma distância de Nené que chegou aos 575.

A favor da renovação por mais uma temporada, consta, Luisão tem o aval do treinador Rui Vitória e do presidente Luís Filipe Vieira.

Mais: Luisão deverá fazer parte das opções de Rui Vitória para a última jornada do campeonato, depois de Jardel ter visto o quinto o amarelo no dérbi com o Sporting.

Segundo o “Record”, no final da próxima época, quando vir o jogador terminar a carreira, o presidente encarnado gostaria de poder mantê-lo na estrutura do clube, mas ainda está por definir o cargo e em que condições poderia o 'Girafa' manter-se no Seixal.