Rúben Dias e Bruno Fernandes: sumaríssimos à vista?

Um só jogo, dois possíveis sumaríssimos - um para Rúben Dias, defesa do Benfica, e outro para Bruno Fernandes, médio do Sporting.

De acordo com o “Record” esta segunda-feira, Rúben Dias arrisca um processo sumário com base em auto por flagrante delito, devido ao lance com Gelson Martins, ao minuto 84, no dérbi de sábado com o Sporting.

O lance em causa foi considerado merecedor de cartão vermelho de forma unânime pelos especialistas em arbitragem que analisaram o jogo, mas, em campo, não foi sancionado nem com falta por Carlos Xistra. Tendo em conta as circunstâncias e situações passadas já esta época, há margem para atuação da Comissão de Instrutores (CI) da Liga, escreve o desportivo.

Outro jogador que também poderá vir a ser alvo de um processo sumário é o sportinguista Bruno Fernandes.

Perto do final do jogo, Bruno Fernandes atingiu Cervi numa falta por trás e foi sancionado com cartão amarelo. Esta decisão de Carlos Xistra pode vir a ser posta em causa pela Comissão de Instrutores (CI) da Liga, dado que todos os especialistas em arbitragem consideraram que devia ter sido exibido o vermelho.