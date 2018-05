A febre do mercado de transferências está de regresso: Real Madrid negoceia Neymar por... €260 milhões

Se o mercado de transferências bateu todos os recordes no verão passado e Neymar foi a sua principal estrela, o de 2018 pode ainda ser mais louco. O principal protagonista, porém, pode bem voltar a ser o brasileiro.

De acordo com o “AS” esta quarta-feira, o Real Madrid continua a alimentar a possibilidade de Neymar mudar-se para os merengues já este verão. Isto, a troco de 260 milhões de euros.

Como prova das intenções do clube madrileno, o desportivo revela a história de uma foto de um encontro que ocorreu a 22 de março, no Rio de Janeiro.

Neymar publicou naquele dia uma selfie nas redes sociais acompanhado de Vinicius Junior, avançado de 17 que alinha pelo Flamengo e que irá mudar-se para Madrid em julho. (Em 2017, os merengues compraram Junior por 45 milhões de euros ao Flamengo e acordaram que o jogador ficaria no Brasil até fazer 18 anos.)

A parte complicada da foto de Neymar, conta o “AS”, é que Vinicius fez-se acompanhar na visita ao craque brasileiro por um representante do Real Madrid, para que “se conhecessem melhor”. De acordo com o “AS”, este não foi o primeiro contacto entre Neymar com um emissário do Real Madrid.

A febre de Florentino Perez por Neymar já é conhecida. O presidente madrileno, segundo o “AS”, pode rebentar com o recorde de transferências - atualmente fixado nos 222 milhões de euros - para contratar o brasileiro.