Benfica ameaça impugnar campeonato

Falta uma jornada para terminar o campeonato, o FC Porto já festejou a conquista do título, mas não parece que a história desta época vá ficar por aqui. Para o Benfica, este foi um “campeonato sujo”.

Segundo o “Correio da Manhã” esta quarta-feira, caso se confirmem as suspeitas de aliciamento a jogadores pelo FC Porto, o Benfica deverá avançar com um pedido de impugnação do campeonato para as instâncias desportivas e criminais. Esta informação foi veiculada por uma fonte do clube da Luz ao matutino.

O clube encarnado sente-se prejudicado (e tem fortes suspeitas de corrupção) pela forma como o penta lhe escapou. De acordo com o matutino, enquanto esperam pelos resultados das investigações do Ministério Público, os responsáveis do clube da Luz já estão a elaborar um dossiê sobre casos que consideram poder ter influenciado o desfecho da Liga. As águias admitem ir com este caso “até às últimas consequências”.

Pelo que apurou o “CM”, no rol de casos já compilados pelo gabinete de crise da Luz estão várias situações.

O Benfica desconfia, por exemplo, que as alegadas ameaças dos Super Dragões a árbitros possam ter tido reflexos no critério de nomeação de árbitros para os jogos da Liga. Mas há ainda mais polémicas no crivo encarnado: o pagamento de 784 mil euros do FC Porto ao Estoril antes da realização da segunda parte do jogo interrompido na Amoreira e a denúncia anónima sobre um alegado aliciamento dos dragões a Vagner, guarda-redes do Boavista.

O clube liderado por Luís Filipe Vieira acusa ainda o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de ter dois pesos e duas medidas, pois é “mais rápido a decidir os processos quando são contra o Benfica”, disse fonte do clube da Luz ao matutino.