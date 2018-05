“Alguma coisa não cheira bem.” Mourinho prepara razia no United

Mudar para ganhar, fazer limpezas no balneário. Passado duas épocas de ter chegado a Old Trafford, José Mourinho não está satisfeito com os resultados obtidos ou com o plantel que tem. “Quando perdes com equipas [da Premier League] que foram promovidas [na época passada], alguma coisa que não cheira bem”, atirou o treinador português, em declarações ao jornalistas, conta o “Daily Mail” esta quinta-feira.

Esta época, o United de Mourinho ganhou a todos os grandes do campeonato britânico, mas fraquejou, deu abébias, com os pequenos.

“Quando perdes com as equipas pequenas e ganhas às grandes, isso não está certo”, apontou.

Parte da culpa, diz Mourinho, está no plantel. Questionado se o United precisaria de mais jogadores ou jogadores melhor preparados ao nível mental, o treinador português foi sincero: “Ambos. Quantos pontos é que nos separam do Manchester City? Não dois, três ou quatro. Acho que precisamos de ambas as coisas que mencionaste. Alguns dos jogadores que temos, eles têm de ser mais consistentes no seu rendimento e nós precisamos de mais qualidade”, assumiu.

Segundo Mourinho, alguns dos seus jogadores vão conseguir evoluir e “preencher as suas lacunas”, mas isso não se deverá aplicar a todos.

“Alguns jogadores estou totalmente convencido que vão conseguir evoluir. Outros, tenho boas esperanças que o consigam. E há ainda outros que não acredito que consigam”, disse.