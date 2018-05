Um, dois, três, quatro... nove jogadores de saída da Luz?

Uma razia de proporções épicas, uma gigantesca dor de cabeça para Rui Vitória. No domingo, o Benfica irá terminar o campeonato, mas a receção ao Moreirense deverá ser também a última partida oficial para, pelo menos, oito jogadores do clube com o emblema da águia ao peito, escreve o “Record”.

Pelo que apurou o desportivo, Bruno Varela, Grimaldo, Seferovic, Paulo Lopes, Douglas, Eliseu, Samaris ou Raúl Jiménez não tornarão (por diferentes muito motivos) a competir pelos encarnados. Ou seja, na próxima época o Benfica terá de encontrar uma nova face.

Dos nove atletas que deverão despedir-se da Luz nesta última jornada, só Svilar poderá ter hipóteses de regressar – o belga deverá ser emprestado na próxima época, de forma a ter espaço para evoluir.

Segundo o “Record”, o Benfica pretende vender Bruno Varela, jogador recomprado ao V. Setúbal no verão passado a troco de 100 mil euros. Já Paulo Lopes termina contrato e deverá acabar a carreira.

Eliseu deverá despedir-se da Luz, tal como Grimaldo - cedido ao Nápoles em janeiro.

O Benfica pretende ainda vender Raúl Jiménez, ativo valioso do clube, mas também por isso apontado como “vendável”.