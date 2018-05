Bas Dost não esqueceu as palavras de BdC e quer sair do Sporting

Se ao nível exterior as desavenças dentro do Sporting entre jogadores e Bruno de Carvalho parecem estar saradas, por dentro ainda estão vivas. Bas Dost, ao que parece, não se esqueceu de tudo o que o Presidente do clube disse sobre os jogadores - e por isso quer sair este verão, apesar de ter contrato até 2020.

Segundo o “Correio da Manhã” esta sexta-feira, só Jorge Jesus pode convencer o ponta de lança Bas Dost a continuar no Sporting no final da época. Mas nem o técnico sabe se irá continuar em Alvalade depois deste verão.

O avançado holandês, de 28 anos, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Contudo, pelo que apurou o “CM”, Bruno de Carvalho está disponível para negociar Bas Dost por um valor muito abaixo da cláusula, para “livrar-se” dele.

É que Bas Dost, além dos capitães Rui Patrício e William Carvalho, tem sido um dos jogadores que tem enfrentado o presidente nos momentos críticos, coisa que será escusado dizer BdC não gosta.

De acordo com o matutino, Bruno de Carvalho pretende fazer, este verão, uma limpeza no balneário para acabar com os contestatários à sua postura.