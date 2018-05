Benfica quer Renato Sanches de volta - e ele também quer regressar

Passado duas épocas de ter saído de Portugal com tudo para brilhar no futebol europeu, o percurso de Renato Sanches dificilmente podia ter sido mais atribulado. O ex-jogador do Benfica não se conseguiu adaptar ao Bayern Munique e no Swansea, já este ano, as coisas não correram melhor. Talvez, então, a solução passe por um regresso a casa.

De acordo com o “Record” esta sexta-feira, o Benfica está a tentar o empréstimo de Renato Sanches. Luís Filipe Vieira já terá dado indicações a Jorge Mendes, empresário do médio, para intermediar as conversações com o Bayern Munique, sabendo também que o jogador formado no Seixal tem manifestado a sua vontade de regressar à Luz.

Ao que tudo indica, Renato Sanches regressaria à Luz por uma época, a título de empréstimo e sem opção de compra - algo que, na teoria, seria benéfico para todos: Benfica, Bayern e o próprio jogador.

Renato Sanches teria hipótese de voltar a brilhar, ter tempo de jogo e ganhar confiança em campo; o Benfica conseguiria um jogador de qualidade e querido aos adeptos do clube e o Bayern apostaria numa valorização do português, já que se este continuar sem jogar, muito dificilmente o conseguirá vender e tirar lucro.