Benfica vai às compras. Tabata e Ferreyra dados como certos na Luz

Facundo Ferreyra vem à Luz assinar contrato na próxima semana, avança a edição desta manhã de "A Bola". O diário garante que o Benfica tem contrato fechado com o avançado de 27 anos do Shakhtar Donetsk, equipa treinada pelo português Paulo Ferreira. A contratação estará presa por detalhes.

Ferreira, que esta época apontou 30 golos em 40 jogos, será um dos jogadores em final de contrato mais cobiçados na Europa.

Os valores apontados pelo jornal andam na casa dos 2,5 milhões limpos de impostos por época, acompanhados de um prémio de 5 milhões de euros pela assinatura.

Tabata também fechado

Outro jogador dado como certo no plantel encarnado da próxima época é Bruno Tabata.

O jovem extremo do Portimonense terá muitos interessados, mas "Record" e "A Bola" asseguram que não escapa ao Benfica.

Neste caso, o contrato deverá envolver 3 a 3,5 milhões de euros e o contrato será de quatro anos ou mais.

Bruno Tabata, de 21 anos, está em Portimão desde 2016 e é agenciado por Deco.

Shoya Nakajima, também do Portimonense, também é citado no rol de possibilidades apontadas à Luz, mas os valores mais elevados envolvidos na contratação do jovem internacional nipónicos podem dissuadir os encarnados.

Também com a próxima temporada em perspetiva, o Benfica estará a trabalhar pelo regresso de Renato Sanches à Luz, por empréstimo do Bayern Munique, refere também a imprensa esta manhã.

Depois de ter saído em 2016 por 45 milhões, o jovem internacional português teve uma primeira época para esquecer na Baviera. Já esta época, foi emprestado ao Swansea mas não joga desde janeiro por lesão. O jogador, que não fará parte dos planos de Niko Kovac, também terá vontade de regressar a Lisboa.

"A Bola" acrescenta que o guarda-redes do Estoril, Renan Ribeiro, estará também a um passo de fechar contrato com o Benfica, mas diz que os pormenores do negócio só devem ser conhecidos na próxima semana.

No setor defensivo, os jornais falam de Murilo Cerqueira e da possível passagem do presidente do Cruzeiro por Lisboa para propor a contratação do central de 21 anos que esteve no radar encarnado no mercado de inverno.