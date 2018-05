“Il settimo titolo.” Juventus campeã de Itália pela sétima vez consecutiva

A Juventus conquistou no domingo o seu sétimo título consecutivo da campeã italiana de futebol, graças ao empate sem golos no terreno da AS Roma, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da ‘Serie A’.

Com apenas uma jornada por disputar e três pontos em jogo, a equipa de Turim soma mais quatro pontos do que o Nápoles, segundo classificado, que hoje foi a Génova vencer a Sampdoria, por 2-0.

A Juventus conquistou o 34.º título de campeão da sua história e juntou-o à Taça de Itália, conseguindo a quarta 'dobradinha' seguida.