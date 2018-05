A culpa do ataque é de Bruno de Carvalho - o que pensa o plantel do Sporting

Todos contra Bruno de Carvalho. Eis outro título possível para esta notícia. Segundo vários órgãos de comunicação nacionais - desportivos e não só -, o plantel do Sporting vê o presidente do Sporting como o atiçador, o responsável “moral” pelo ataque na Academia de Alcochete e querem que este se demita.

Mais: caso BdC não se demita, serão os jogadores, os ativos máximos do clube, a avançar com uma rescisão de contratos em massa, alegando falta de condições de segurança e mau ambiente no trabalho.

Como já foi noticiado na quarta-feira, o plantel leonino está a ponderar apresentar queixa-crime contra Bruno de Carvalho como “autor moral das agressões” - esta deverá ser formalizada na próxima semana numa esquadra da polícia ou no Ministério Público.

Na quarta-feira, os jogadores do Sporting confirmaram a presença no Jamor, mas exigiram mudanças. “Perante os recentes acontecimentos, impõe-se uma reflexão séria e racional no que respeita às suas consequências e eventuais medidas a tomar por cada um, de acordo com os termos e prazos legais”, lê-se no comunicado assinado por todo o plantel.