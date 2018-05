Corrupção no Sporting. Defesa do Desportivo das Aves terá sido subornado na 1ª jornada do campeonato

Nélson Lenho, defesa do Desportivo das Aves, terá sido corrompido na primeira jornada da época que agora acabou, para facilitar a vida aos leões (a equipa de JJ ganhou por 2-0), no estratagema de subornos montado por André Geraldes, diretor de futebol do Sporting, um dos quatro detidos da operação “Cashball”, avança o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

O Sporting, lembremos, irá defrontar no domingo o Desportivo das Aves, na final da Taça de Portugal. Na quarta-feira, a polícia judiciária deteve André Geraldes, Paulo Silva, João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues, funcionário dos leões – por corrupção desportiva.

Nas conversas que o matutino teve acesso, fala-se abertamente da forma como se corrompeu o defesa do Desportivo das Aves.

Paulo Silva, o “corruptor” que trouxe à superfície o esquema leonino, reclamou, numa das mensagens, pelo facto de ganhar só 350 euros de comissão por cada atleta que subornava.

João Gonçalves, por sua vez, respondeu: “Se não queres fazer, não faças, eles logo arranjam outro. Na primeira jornada não fizeste nada e eles controlaram o Lenho [do Desportivo das Aves, num jogo em que o Sporting venceu por 0-2]. Portanto, se quiseres assim, tudo bem. Senão, é só dizeres.”