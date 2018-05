Bruno de Carvalho vai ao Jamor

A pressão tem sido enorme, vem de todas as direções, mas não impedirá Bruno de Carvalho de se deslocar ao Jamor, este domingo, para assistir à final da Taça de Portugal (domingo, 17h15).

A edição do “Record” desta manhã garante que o presidente dos leões vai ao estádio. O que ainda está por decidir é onde irá ficar: ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa - que ainda não anunciou se vai ao estádio; na bancada, junto aos adeptos; ou mesmo no banco, onde, dizem "Record" e "A Bola" os jogadores não o querem.

A decisão, sendo “natural” perante a tomada de decisão de Bruno de Carvalho de se manter na presidência do clube, poderá obrigar a um reforço de segurança na zona em que o dirigente estiver.

Ainda no capítulo das presenças, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deve anunciar este sábado se vai ao estádio. Certo é que Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República e adepto do Sporting, a quem Bruno de Carvalho prometeu processar judicialmente, não vai, ao contrário do primeiro-ministro, António Costa.

Jogadores em trabalho individual

Quanto à preparação do jogo com o Desportivo das Aves, os jogadores estão a trabalhar de forma isolada depois de Jesus ter determinado dois dias de folga após os ataque de que foram alvo em Alcochete.

Esta preparação está a ser feita epla equipa técnica em conjunto com o diretor médico do Sporting, Frederico Varandas, em cuja clínica jogadores como Bruno Fernandes ou Gelson têm trabalhado a forma física.

William Carvalho também partilhou uma foto sua nas redes sociais para mostrar que estava a trabalhar num ginásio em Lisboa.

Treino às 16h45 no Jamor

Não haverá lugar a conferências de imprensa de antevisão do encontro, por razões de segurança, mas o plantel deverá mesmo encontrar-se hoje. O “Record” escreve que a equipa se pode concentrar pelas 15h00 numa unidade hoteleira em Lisboa ou avançar diretamente para o Jamor, onde haverá um treino, pelas 16h45, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Para amanhã, domingo, não estará previsto nenhum treino, contrariando o que é hábito nas preparações de Jorge Jesus, mas a equipa deverá encontrar-se e almoçar junta antes de seguir para o Estádio Nacional.