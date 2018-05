Ricardo em Inglaterra para fazer exames médicos

A mudança de Ricardo Pereira para o Leicester é dada como certa na edição desta manhã do “Record”. O jornal assegura mesmo que o ala do FC Porto tem exames médicos marcados no clube inglês esta manhã, pelas 09h00.

O negócio, que poderá totalizar 25 milhões de euros, implicará que o FC Porto receba, à partida, 20 milhões. O contrato a assinar pelo internacional português, um dos convocados por Fernando Santos para o Mundial da Rússia, será de cinco temporadas.

Ricardo, de 24 anos, foi um dos jogadores mais preponderantes na boa época dos dragões que culminou com a conquista do título nacional.

Claude Puel, que trabalhou com Ricardo no Nice durante duas épocas, terá no defesa-direito uma das apostas para o reforço da linha defensiva do clube que em 2015/2016 se sagrou campeão inglês.

Renovação de Marcano será prioridade

“O Jogo” deste sábado assegura que, fechada a renovação de Iker Casillas, o próximo alvo dos dragões para a renovação de contrato é Ivan Marcano.

O central está em final de contrato, mas Sérgio Conceição quererá manter o jogador no plantel. Em cima da mesa do espanhol estarão propostas consideráveis, das quais o jornal destaca a do Marselha e do Roma.

Moussa Marega é outro dos jogadores que se diz cobiçado no estrangeiro. Depois de propostas do Everton e do West Ham, é do Aston Villa que agora se fala.

Já Máxi Pereira deixou indicações de que poderá ficar mais um ano ao serviço do FC Porto em declarações produzidas à chegada ao Uruguai.