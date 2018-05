Pinto da Costa ligou a Bruno de Carvalho para garantir que não cobiçará jogadores

Num cenário em que as rescisões de contrato, unilaterais, por parte de alguns jogadores do Sporting ganha lastro, na sequência do ataque que sofreram na Academia de Alcochete esta semana, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, terá tomado a iniciativa de contactar Bruno de Carvalho no sábado para descansar o líder leonino.

De acordo coma edição deste domingo do “Record”, o presidente do FC Porto ligou para garantir ao homólogo que não está interessado em aproveitar a crise no Sporting para aliciar qualquer jogador a mudar-se para o Dragão, escreve o diário.

Da parte do Benfica, o jornal cita sinais idênticos. O “Record” cita fonte oficial do clube da Luz que classificou de “pura ficção e uma total mentira de uma qualquer cabeça doente” a ideia de que o Benfica estaria a avançar no sentido da contratação de jogadores dos leões.