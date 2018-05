FC Porto tem 24 jogadores emprestados... e um problema para resolver

Emagrecer os gastos com o salários. Terminada a época, ganho o campeonato, um dos principais problemas do FC Porto mantém-se: as finanças do clube. De acordo com o jornal “A Bola” esta segunda-feira, os dragões têm 24 jogadores emprestados que devem agora regressar ao clube.

O ideal seria que muitos desses fossem comprados, preferencialmente aos clubes a que estavam emprestados: assim, entraria dinheiro nos cofres do clube, sairia despesa de salários.

Contudo, tendo em conta o número de emprestados, será muito difícil que o FC Porto consiga “livrar-se” de todos os jogadores que não lhe interessar.

Sérgio Conceição poderá “reaproveitar” alguns, outros terão de ser dispensados - o que poderá implicar o pagamento de indemnizações.

Os 24 portistas com o futuro por definir

Layún

Boly

Galeno

Walter

Rui Pedro

Kelvin

Quintero

Adrián López

Suk

Gleison

Fernando Fonseca

Fede Varela

Chidozie

Jorge Fernandes

João Costa

João Carlos Teixeira

Dinghao

André Pereira

Bueno

José Manuel

Mikel Agu

Omar Govea

Rúben Macedo

Raul Gudiño