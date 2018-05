Rescisões à vista? Sporting prepara-se para novos abalos

O Sporting perdeu quando quase tudo já estava perdido e agora pode ver-se esvaziado das suas maiores estrelas: Rui Patrício, Gelson Martins, William Carvalho, Battaglia e Acuña, entre outros, podem rescindir contrato, sair a custo zero. Este cenário seria trágico para o clube de Alvalade, pois representaria um rombo de mais de 100 milhões de euros.

Depois de uma “semana infernal”, os leões não conseguiram responder à frescura e motivação do Desportivo das Aves, perderam a Taça de Portugal; Patrício e tantos outros leões ficaram em lágrimas.

Para esta semana, estão previstos novos abalos sísmicos em Alvalade, surpresas, mudanças, que poderão mudar o rosto do clube, escreve o “Record” esta segunda-feira.

Há uma semana, consta, Jorge Jesus recebeu a notícia de Bruno de Carvalho que o seu vínculo com o clube ia terminar, que já não “fazia parte dos planos para a próximas época”. O treinador português estará à espera de receber esta semana uma nota de culpa, para que o seu despedimento avance. Esta situação, contudo, não será de fácil resolução.

Muito dificilmente JJ irá cair na mesma armadilha que foi aplicada a Marco Silva, e, a seu favor, o treinador dos leões nas últimas duas épocas tem o facto de ter sido também um dos agredidos na invasão de adeptos na Academia do Sporting, em Alcochete, na terça-feira.

De acordo com o “Record”, são vários os jogadores do plantel leonino que, nos próximos dias, irão reunir-se com os respectivos advogados e empresários no sentido de perceberem qual o caminho a seguir. A rescisão de contrato é uma possibilidade para muitos.

No entretanto, existe ainda o cenário de Bruno de Carvalho vir a cair, decida demitir-se, de forma a estancar esta possível sangria no clube de Alvalade.

Ou seja, a época do Sporting acabou no domingo, mas, nos próximos dias, esperam-se muitas novidades. Uma coisa é certa: se tudo ficar igual no Sporting depois do que se passou na última semana, essa será a verdadeira surpresa.