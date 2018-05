José Sá pode estar de saída do FC Porto

Iker Casillas renovou por mais uma época com o FC Porto, mas José Sá, o outro guarda-redes dos dragões esta época, deve sair durante o verão, avança o “Record” esta terça-feira. Com a esta transferência, os azuis e brancos pretendem encaixar um valor avultado.

A ideia da SAD portista passa pela venda do passe total do jogador; nesse sentido, está confiante que Jorge Mendes, o representante do jogador, vai ativar nas próximas semanas propostas que permitam que a transferência seja consumada em condições aceitáveis para todas as partes, escreve o desportivo.

José Sá, 25 anos, tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Ao longo da última época, chegaram ao FC Porto várias a notícias de interesse de clubes estrangeiros pelo guardião português.