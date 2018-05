Rui Patrício quer sair do Sporting - quer BdC fique ou não

Aconteça o que acontecer no Sporting - e mesmo que Bruno de Carvalho demita-se nas próximas semanas -, Rui Patrício, jogador ligado aos leões há mais de 12 anos, quer sair de Alvalade. O guarda-redes da seleção nacional esvaiu-se em lágrimas, no domingo, depois da derrota do Sporting com o Desportivo das Aves, na final da Taça de Portugal. Ao que tudo aponta, metade da comoção era pela derrota e os acontecimentos da última semana, a restante era o luto da despedida.

Seja por rescisão ou venda, Patrício pretende sair do Sporting este verão, avança o “Correio da Manhã” esta terça-feira. E não faltam interessados. O Nápoles, por exemplo, deverá apresentar uma proposta pelo jogador português para breve.

Neste momento, muitos dos atletas leoninos estão no limbo: já foram informados pelo sindicato dos jogadores que têm 30 dias para rescindir o contrato com justa causa, com base nas agressões de que foram alvo na passada terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete.

Segundo o matutino, apesar de terem jogado a final da Taça de Portugal, o plantel leonino está dividido. Há jogadores que estão prontos para avançar com o processo para deixarem Alvalade e há outros que aguardam para saber o destino de Bruno de Carvalho para tomarem a decisão.

Rui Patrício foi um dos principais visados pelas críticas de Bruno de Carvalho. Foi, inclusive, acusado de ter provocado a ira dos adeptos.

Pelo que o “CM” apurou, há vários clubes a contactarem os empresários dos atletas do Sporting para saber das possibilidades de os contratarem.