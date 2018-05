Ultimato dentro de Alvalade: Bruno de Carvalho demite-se ou enfrenta processo disciplinar e é suspenso como sócio do clube

Bruno de Carvalho tem até amanhã, quinta-feira à noite, para sair a “bem” do Sporting, demitindo-se do cargo de Presidente do clube, avança o “Correio da Manhã”. Se não anunciar a sua resignação do cargo até então, será enviada enviada uma nota de culpa ao Conselho Fiscal e Disciplinar para a colocação de um processo disciplinar ao presidente do Conselho Diretivo do Sporting.

Pelo que apurou o matutino, se este processo for aprovado numa assembleia geral extraordinária, Bruno fica com os direitos de sócio suspensos e impedido de se recandidatar em futuras eleições.

Segundo o “CM”, este terá sido o ultimato que Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, fez ao líder leonino, na reunião de órgãos sociais de segunda-feira.

No encontro do início desta semana, que durou mais de quatro horas, BdC rejeitou veemente demitir-se, lembrou que foi eleito em Assembleia Geral com 86% dos votos, e defendeu que não existe qualquer fundamento jurídico que permita a Marta Soares avançar com um processo disciplinar para a sua destituição.

Em todo caso, Marta Soares deixou o aviso: BdC teria até à próxima reunião (de quinta-feira) para sair pelo próprio pé. Contactado pelo “CM”, Marta Soares escusou-se a comentar o assunto. Já o Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, também não quis tecer qualquer comentário.