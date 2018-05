Sá Pinto pode ser o sucessor de Jorge Jesus no banco do Sporting

Com a saída de Jorge Jesus quase certa - seja a bem ou a mal - do clube de Alvalade, o Sporting já anda à procura de um substituto para o lugar do treinador, escreve a “Bola” esta quinta-feira.

Sá Pinto, ex-jogador dos leões (e também ex-treinador), é um dos nomes que estará a ser estudado. Na época passada, o português treinou o Standard Liège.

De acordo com o desportivo, Jesus está decidido: tem a certeza que quer colocar um ponto final como treinador dos leões, funções que desempenha desde a época 2015/2016.

JJ está, inclusive, disposto a chegar a um entendimento com os leões para a saída, ou seja, sem indemnização elevada - menos do que os 7,5 milhões de euros brutos correspondentes a um ano de salários