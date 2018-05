Sporting. Principais jogadores dos leões devem avançar com rescisão por justa causa

Os principais nomes do plantel leonino - Rui Patrício, William Carvalho, Acuña, Bruno Fernandes e Battaglia - estão decididos e devem avançar com processos de rescisão por justa causa contra o Sporting, devido aos incidentes da semana passada na Academia do clube, muito em breve. São esperadas as primeiras notificações nas próximas horas, escreve o “Record” na edição desta quinta-feira.

De acordo com o desportivo, BdC está uma corrida contra o tempo para tentar evitar uma saída em massa e a custo zero, contando também com a ajuda de Augusto Inácio, o novo diretor-geral de futebol do clube.

Tanto Rui Patrício como William Carvalho, por exemplo, são jogadores muito desejados por alguns dos grandes europeus, e que deverão valorizar depois do Mundial na Rússia. A possibilidade de saída de qualquer um destes dois jogadores sem qualquer indemnização para os cofres do Sporting seria, na prática, uma catástrofe financeira.

Apesar dos esforços feitos nos últimos dias, o “Record” escreve que Bruno de Carvalho não obteve os resultados que desejava, e quem estava decidido a avançar para a rescisão unilateral não mudou de opinião.

Neste momento, os jogadores dos leões estão a ser acompanhados de perto assessorados pelos respetivos agentes e advogados de maneira a resolverem o seu futuro da forma que considerarem mais conveniente.