Acuña deve ser o primeiro jogador do Sporting a rescindir

Acuña vai ser o primeiro jogador do Sporting a avançar com a rescisão unilateral do contrato por justa causa, adianta este sábado o jornal "Record", citando uma fonte próxima do jogador na Argentina.

O extremo que o Sporting apenas esta época já está de regresso à Argentina, para preparar o Mundial, para onde foi um dos convocados, e não pretende regressar a Alvalade, indica o mesmo jornal.

Os dirigentes do Sporting terão tentado demover Acuña nos últimos dias, mas o internacional argentino manteve-se irredutível, depois das agressões e ameaças - "sabemos onde moras" - que sofreu no dia do ataque à Academia de Alcochete.

Segundo o "Record", o novo diretor, Augusto Inácio, tem procurado estabelecer contactos com o plantel, mas haverá mesmo um núcleo de jogadores, além de Acuña, que não pretende continuar no clube se Bruno de Carvalho se mantiver na presidência.