Belenenses poderá deixar o estádio do Restelo

A equipa de futebol do Belenenses poderá ser obrigada a deixar o estádio do Restelo. A notícia é avançada este sábado pelo "Sol".

De acordo com o semanário, a razão para a saída daquele estádio, onde a equipa joga há 62 anos, deve-se à falta de entendimento entre os dirigentes do clube e da SAD. O conflito entre as duas partes já existe há algum tempo mas ter-se-à agudizado nos últimos dias. Os valores pedidos pelo clube para a cedência do estádio foram considerados demasiado altos pela SAD.

Uma das alternativas ao Restelo pode ser o estádio do Jamor, pouco utilizado durante o ano para jogos de futebol. Outras hipóteses para a equipa treinada por Silas poder treinar e receber os adversários são o estádio municipal de Leiria e o de Rio Maior.

O Restelo é a casa do Belenenses desde setembro de 1956. Antes disso, o clube jogava nas Salésias.