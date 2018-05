Renato Sanches está quase a regressar à Luz

Depois de um início de carreira fulgurante no Benfica e de se ter destacado no Euro 2016, Renato Sanches teve duas épocas para esquecer, tanto no Bayern de Munique - que o comprou por 35 milhões de euros -, como no Swansea, onde esteve emprestado.

É precisamente por empréstimo que o Benfica pretende reaver Renato em 2018/19 e, ao que indica "A Bola", as negociações entre clubes já estão praticamente definidas - o único problema está no salário do jogador de 20 anos, atualmente incomportável para a realidade portuguesa.

O clube alemão, mesmo assim, ainda não abdicou da possibilidade de ter Renato na pré-época, para avaliar o estado do jogador depois de ter passado os últimos meses em Inglaterra.

Mas, segundo "A Bola", o Benfica está mesmo focado em conseguir o jogador, se não no início do mercado, então no final de agosto.