Augusto Inácio confirma negociações com o Nápoles por Rui Patrício

Rui Patrício não deverá voltar a vestir a camisa do Sporting. E o seu destino mais provável é mesmo o Nápoles. Augusto Inácio, o novo diretor-geral de futebol do Sporting, revelou, em entrevista à “RTP3” no domingo à noite, que as negociações com o clube italiano estão a decorrer.

“O caminho tem sido esse, de o Nápoles ser o clube que quer o Rui Patrício e há negociações nesse sentido”, disse, assumindo também que ainda não teve oportunidade de falar com o guarda-redes português, desde que assumiu o seu novo cargo em Alvalade.

Como foi noticiado na semana passada, Patrício partiu para um retiro espiritual de uma semana, na Alemanha, antes de se apresentar ao serviço pela selecção nacional.

Quanto ao resto do plantel, Augusto Inácio mostrou-se optimista. “Gostei do feedback do outro lado, uns pessoalmente e outros por telefone. Senti um feedback bom, no sentido de as coisas não serem tanto como a imprensa pinta, que vai haver uma debandada e vai haver rescisões. Não senti isso”, adiantou.

Augusto Inácio, lembremos, veio substituir André Geraldes, arguido do caso Cashball suspeito de ter subornado jogadores de futebol, neste última época, para facilitarem a vida ao clube de Alvalade em campo.