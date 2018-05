Bruno de Carvalho: “Jorge Jesus não foi suspenso nem levou tau-tau”

Ao contrário do que foi noticiado, Jorge Jesus, treinador do leões de há duas épocas para cá, não saiu suspenso da reunião que ocorreu Alvalade há duas semanas, cerca de 24 horas de se sucederem os incidentes em Alcochete, garantiu Bruno de Carvalho, presidente do clube, durante a sessão de esclarecimento aos sócios, que decorreu no Pavilhão João Rocha, no domingo.

Neste encontro, conta o “Record”, BdC lembrou que JJ tem ainda “um ano de contrato” e afiançou que o treinador ainda é desejado em Alvalade. “Jesus não foi suspenso, não teve nenhum processo, não levou tau-tau”, atirou.

Bruno de Carvalho esteve cerca de cinco horas à disposição dos sócios para responder a perguntas.

Em conversa com os sócios do clube, o presidente do Sporting admitiu que a época que acabou há uma semana foi decepcionante, mas prometeu que esse panorama seria uma das prioridades a resolver “já para o ano”.

Para isso, a seu ver, terá contribuído o desgaste do plantel. “Tendo um plantel tão vasto, temos de perceber o porquê de a equipa ter chegado ao final da época de rastos”, disse.