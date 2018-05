Sporting quer Joe Hart para o lugar de Rui Patrício

Com Rui Patrício prestes a sair de Alvalade, o Sporting já anda no mercado à procura de sucessores ao guardião português. De todos os nomes estudados, há um, conta o “Record”, que reúne unanimidade no seio da estrutura de futebol dos leões: Joe Hart, guarda-redes inglês de 31 anos do Manchester City.

Pelo que o desportivo apurou, nesta possível transferência, os leões contam com apoio da Stellar, grupo de empresários que, além da excelente relação que mantém com a SAD do Sporting é também a representante do internacional inglês.

A concretizar-se, esta transferência deverá ocorrer nos mesmos moldes da que Mathieu, do Barcelona, no verão passado. O jogador rescindiu contrato com o clube catalão, aceitou baixar o seu salário e recebeu um maior prémio de assinatura de contrato.

Joe Hart não entra nos planos de Guardiola para a próxima época - nas duas últimas temporadas foi emprestado ao Torino e ao West Ham - e quer dar um novo rumo à sua carreira.