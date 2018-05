United de Mourinho volta a comprar em Portugal: Diogo Dalot, do FC Porto, por 20 milhões de euros

Diogo Dalot, lateral de 19 anos que deu nas vistas na última época, deverá mudar-se, muito em breve, do FC Porto de Sérgio Conceição para o Manchester United de Mourinho, avançam vários desportivos esta quarta-feira. A equipa britânica irá pagar o valor da cláusula de rescisão do jogador português: 20 milhões de euros que vão entrar nos cofres da SAD portista.

Esta transferência - a décima segunda vez que Mourinho vem “pescar” a Portugal - não terá, contudo, caído bem no âmago da direcção dos dragões.

Consta que a SAD azul e branca pretendia oferecer ao jogador melhores condições para a próxima época, garantindo-lhe a titularidade na equipa de Conceição, e renovar-lhe o contrato que finda em 2019.

Também os adeptos não ficaram contentes com esta notícia, que começou a circular na terça-feira à tarde. Muitos encheram as contas das redes sociais de Dalot com insultos e criticaram-no por dar o “salto” numa altura em que Ricardo Pereira também saiu do Dragão.