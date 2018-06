Transferência falhada para o Wolves e... Rui Patrício já entregou a rescisão?

Já se sabia que Rui Patrício estava próximo da saída, mas não nestes termos. O jornal "Record" adianta que o guarda-redes apresentou rescisão unilateral com justa causa com o Sporting, depois de, quinta-feira, ter visto a sua contratação pelo Wolverhampton falhar.

De acordo com o "Record", terá sido uma intervenção de Bruno de Carvalho no final do negócio a quebrar as negociações com o clube inglês, pelo que Rui Patrício decidiu então rescindir o contrato unilateralmente.

Quinta-feira, o guarda-redes estava em Inglaterra já pronto para assinar pelos Wolves, depois de ter cumprido os exames médicos, mas terá sido informado antes da assinatura que o Sporting afinal exigia mais €2 milhões, o que acabou por inviabilizar o negócio, que estava apalavrado nos €18 milhões.

Recorde-se que o Sporting, a começar por Augusto Inácio, novo diretor para o futebol, já tinha conversado com vários jogadores do plantel para que os mesmos não avançassem para rescisões unilaterais após as agressões na Academia de Alcochete.