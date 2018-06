“Vocês desonraram-me, a mim e ao Sporting.” Campeões do hóquei foram criticados em SMS por Bruno de Carvalho

Passados 30 anos do último título, no sábado, a equipa de hóquei em patins do Sporting voltou a sagrar-se campeã nacional e o presidente leonino, Bruno de Carvalho, esteve presente no Pavilhão João Rocha, onde festejou a vitória junto dos jogadores. Há menos de um mês, BdC estava às turras com com a mesma equipa, de acordo com um SMS revelado pela “CMTV” no domingo.

Após derrota de 5-2, frente ao Futebol Clube do Porto, no dia 12 de maio, Bruno de Carvalho mandou um SMS intimidatório ao plantel da equipa de hóquei, em muito semelhante às mensagens reveladas por Rui Patrício, no último fim de semana, na sua justificação de rescisão do Sporting por justa causa.

“Vocês desonraram-me, a mim e ao Sporting, envergonharam-me (...) Não vai existir qualquer contratação para a equipa e quem não tem contrato sai já. Quem tem, não renova mais nada. Esta modalidade é a que tem sido mais apoiada e é uma vergonha”, pode ler-se.

No domingo, um dos jogadores da equipa de hóquei em patins do Sporting, escreve o “Correio da Manhã”, lembrou a SMS de BdC ao escrever numa mensagem nas redes sociais: “Obrigado presidente [Bruno de Carvalho] por nos despedir antes de sermos campeões!”